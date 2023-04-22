Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о дегустации чая в ресторане азиатской кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хон Гиль Дон Фото: Хон Гиль Дон

Азиатский «Хон Гиль Дон», переехав по новому адресу на Пятницкую, открыл свою «чайную комнату». Теперь это не просто атмосферный ресторан с 20 видами лапши и отличным гонконгским супом с печеной уткой, но и место для познавательного времяпрепровождения за пиалой китайского чая.

«Чайная комната» работает с 16 до 20 часов, после чего переформатируется в бар с авторскими коктейлями, опять-таки не без участия молочного улуна и синего анчана.

Пинча, то есть вдумчивая дегустация, может происходить с мастером либо без, с одним либо тремя видами чая. Всего в карте десять видов китайского чая, от самого легкого зеленого до сильноферментированного красного и постферментированного пуэра. Пинча с мастером длится 1,5-2 часа и включает в себя непринужденную беседу о чае да и просто о жизни.

Вообще в «Хон Гиль Доне» очень приятная раскованная атмосфера, так что пинча проходит в столь же свободной манере, как и общение с барменом за барной стойкой, а плавный переход от чая к миксам происходит очень органично.

Главное — перед чайной дегустацией обязательно поесть, так как на голодный желудок чай, как и алкоголь, пить небезопасно. Сделать это можно в основном зале, используя лапшу пад-тай, зеленый карри и говядину «Хон Гиль Дак». В самой «чайной комнате» действует крошечное меню с димсамами и гедза.