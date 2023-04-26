Сколько статей планируется на портале «Большая российская энциклопедия», кто это решает и как поучаствовать в ее пополнении

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Рыбина

Фото: Предоставлено «Большой Российской Энциклопедией» Мария Рыбина

Фото: Предоставлено «Большой Российской Энциклопедией»

Мария Рыбина, заместитель ответственного редактора портала «Большой российской энциклопедии» и шеф-редактор научно-отраслевого блока «История»:

«Сейчас на портале опубликовано более 25 тыс. статей, и это самое начало: утвержденный на данный момент словник насчитывает 200 тыс. пунктов, и он периодически увеличивается.

Наша основная цель — это формирование единого пространства знания. Верифицированного, достоверного знания, и, что очень важно сейчас, адаптированного под пользовательский запрос. Когда мы пишем редакционный план, мы исходим из трех составляющих. Первая — Научно-редакционная коллегия определяет наиболее актуальные темы и очередность. Вторая составляющая — это перекрестные ссылки. И третья — запрос от нашей аудитории.

К нам обращаются учителя, чтобы дополнить учебные материалы, и мы находим авторов, которые пишут необходимые статьи. Портал читают не только учителя, школьники и студенты, помимо учебы его активно используют в научной работе — свои запросы нам направляют коллеги из научного сообщества.

Мы часто слышим вопрос, как написать для портала. Мы планируем опубликовать огромное количество статей на самые разные темы, и конечно же, авторы нам нужны. Поэтому, если вы являетесь специалистом в той или иной отрасли и хотите с нами сотрудничать, можно заполнить простую анкету на портале https://bigenc.ru/p/author, и профильная редакция обязательно с вами свяжется».