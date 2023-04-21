Малобюджетный спорткомплекс открыли в селе Гайдук под Новороссийском

Малобюджетный спорткомплекс «Факел» открыли в селе Гайдук под Новороссийском. В этом году в регионе построят 49 новых спортивных объектов, в том числе 12 подобных спортивных комплексов, сказал заместитель губернатора Александр Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году году на Кубани построят 49 новых спортивных объектов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края В 2023 году году на Кубани построят 49 новых спортивных объектов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В новом спорткомплексе будут проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, волейболу и баскетболу. «Факел» оснащен также площадками для занятий игровыми видами спорта и единоборствами.

«Объект оборудован всеми необходимыми вспомогательными помещениями для занятий спортом в комфортных условиях»,— отметил Александр Власов.

В Новороссийске функционирует 20 муниципальных учреждений спортивной направленности, в которых занимается 15 тыс. спортсменов. В 22 общеобразовательных учреждениях реализуется проект «Самбо в школу», в котором участвует 26 тыс. школьников.

Тат Гаспарян

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