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Коммерсантъ FM
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Сегодня и завтра поездов-беспилотников

Поезда с третьим уровнем автоматизации УА 3 (по международной классификации — Grade-of-Automation 3, или коротко GoA 3), когда поезд ведет автопилот, но машинист присутствует на случай ЧС, и поезда с УА 4 (GoA 4), в которых машинист отсутствует, но персонал все-таки есть («для обслуживания пассажиров»), курсируют уже в 31 стране мира (в том числе в РФ) на всех континентах.

По протяженности беспилотных железнодорожных линий лидируют Дубай (80 км), Ванкувер (68 км), Сингапур (65 км), то есть три крупные городские агломерации. И это неслучайно. На сегодня рельсовые беспилотники — это почти исключительно поезда метро, монорельсовые поезда и аэроэкспрессы, включая два сверхскоростных маглева (поезда на магнитной подушке) в Японии и Южной Корее. Общая протяженность маршрутов поездов метро с GoA 3, GoA 3+ и GoA 4 приближается к 1,7 тыс. км при общей протяженности линий метро в мире чуть больше 16 тыс. км. То есть в мировом масштабе метро укомплектовано беспилотниками уже примерно на 10%.

Иная ситуация в пригородных и междугородних железнодорожных перевозках. Если не считать скоростные шаттлы из городов до аэропортов, то здесь пассажирские поезда GoA 3, GoA 3+ и GoA 4 можно пересчитать на пальцах одной руки, а протяженность беспилотных маршрутов пригородного и междугороднего сообщения составляет пока ничтожные доли процента от общей протяженности мировой железнодорожной сети. Иными словами, если в пределах городов на автопилоте работает уже десятая часть поездов, то пригородные и междугородние перевозки, причем не только пассажирские, пока дело будущего.

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