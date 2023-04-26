Федеральные гранты РФ по биопринтингу в 2020–2023 годах

Тема Донатор Получатель Сумма (млн руб.) Год выполнения Лазерное формирование гибридных тканеинженерных конструкций для воссоздания комплексных скелетных тканей РФФИ ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 6 2020 Лазерные аддитивные технологии формирования функциональных тканеинженерных конструкций для восстановления костной ткани РНФ ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 3 2021 Разработка фундаментальных основ аддитивной и левитационной фабрикации тканеинженерных конструкций на основе фосфатов кальция РФФИ ЧУ «3Д Биопринтинг Солюшенс» 3 2021 Способ получения биочернил, обеспечивающих высокий уровень пористости в тканеинженерных конструкциях Фонд содействия инновациям ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России … 2021 Имплант ушной раковины Минобрнауки РФ МИСИС … 2022 Нестационарные тепло- и массообменные процессы с фазовыми переходами в управляемых реологически сложных микро- и наноструктурированных системах и гелях применительно к технологиям 3D-биопечати Минобрнауки РФ Московский политехнический университет 59 2022 Новые гибридные гидрогели на основе природных полимеров для 3D-биопечати РФФИ Институт цитологии РАН 3,8 2022 Разработка технологии проектирования и создания инновационных гидрогелей для 3D-биопринтинга Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Минздрава России 8,6 2022 Роль строения и механических свойств сфероидов в процессах формирования ткани при биопечати Минобрнауки РФ Сеченовский университет 5 2022 Концепция правового регулирования отношений по проведению геномных исследований в сфере создания и использования биопринтных человеческих органов РФФИ Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 9 2022 Дизайн смарт-биочернил на основе коллагена, модифицированного ненасыщенными глицидиловыми эфирами, и термочувствительных полимеров РНФ Байкальский институт природопользования СО РАН 3 2023 Создание и исследование трехмерных клеточных структур для регенеративной медицины и разработки «органов-на-чипе» РНФ Алферовский университет 15 2023 Создание универсальной биосовместимой матрицы 3D-биопринтингом для восстановления поврежденных органов и тканей ФМБА России ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России 26,7 2023 Формирование функциональных самоорганизующихся микроконструктов печени РФФИ Сеченовский университет 6 2023 In vivo формирование и визуализация тканеинженерных конструкций РНФ ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 6 2024 Разработка перспективных противоопухолевых средств на основе фуллеренов путем скрининга в биомиметической микросреде, полученной методом клеточной 3D-биопечати РНФ Институт проблем химической физики РАН 21 2024 Формирование тканеинженерных биоэквивалентов печени методом трехмерного биопринтинга Минздрав РФ Сеченовский университет 23 2024 Лазерная инженерия микробных систем и расширение сфер ее применения РНФ «Кристаллография и фотоника» РАН 32 2025 Восстановление сложноорганизованных комплексов тканей с использованием прототипа портативного биопринтера «Биоган» РНФ Сеченовский университет 18 2025