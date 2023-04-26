Федеральные гранты РФ по биопринтингу в 2020–2023 годах

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|Лазерное формирование гибридных тканеинженерных конструкций для воссоздания комплексных скелетных тканей
|РФФИ
|ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
|6
|2020
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|Лазерные аддитивные технологии формирования функциональных тканеинженерных конструкций для восстановления костной ткани
|РНФ
|ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
|3
|2021
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|Разработка фундаментальных основ аддитивной и левитационной фабрикации тканеинженерных конструкций на основе фосфатов кальция
|РФФИ
|ЧУ «3Д Биопринтинг Солюшенс»
|3
|2021
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|Способ получения биочернил, обеспечивающих высокий уровень пористости в тканеинженерных конструкциях
|Фонд содействия инновациям
|ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
|…
|2021
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|Имплант ушной раковины
|Минобрнауки РФ
|МИСИС
|…
|2022
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|Нестационарные тепло- и массообменные процессы с фазовыми переходами в управляемых реологически сложных микро- и наноструктурированных системах и гелях применительно к технологиям 3D-биопечати
|Минобрнауки РФ
|Московский политехнический университет
|59
|2022
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|Новые гибридные гидрогели на основе природных полимеров для 3D-биопечати
|РФФИ
|Институт цитологии РАН
|3,8
|2022
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|Разработка технологии проектирования и создания инновационных гидрогелей для 3D-биопринтинга
|Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы
|Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Минздрава России
|8,6
|2022
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|Роль строения и механических свойств сфероидов в процессах формирования ткани при биопечати
|Минобрнауки РФ
|Сеченовский университет
|5
|2022
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|Концепция правового регулирования отношений по проведению геномных исследований в сфере создания и использования биопринтных человеческих органов
|РФФИ
|Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
|9
|2022
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|Дизайн смарт-биочернил на основе коллагена, модифицированного ненасыщенными глицидиловыми эфирами, и термочувствительных полимеров
|РНФ
|Байкальский институт природопользования СО РАН
|3
|2023
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|Создание и исследование трехмерных клеточных структур для регенеративной медицины и разработки «органов-на-чипе»
|РНФ
|Алферовский университет
|15
|2023
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|Создание универсальной биосовместимой матрицы 3D-биопринтингом для восстановления поврежденных органов и тканей
|ФМБА России
|ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России
|26,7
|2023
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|Формирование функциональных самоорганизующихся микроконструктов печени
|РФФИ
|Сеченовский университет
|6
|2023
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|In vivo формирование и визуализация тканеинженерных конструкций
|РНФ
|ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
|6
|2024
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|Разработка перспективных противоопухолевых средств на основе фуллеренов путем скрининга в биомиметической микросреде, полученной методом клеточной 3D-биопечати
|РНФ
|Институт проблем химической физики РАН
|21
|2024
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|Формирование тканеинженерных биоэквивалентов печени методом трехмерного биопринтинга
|Минздрав РФ
|Сеченовский университет
|23
|2024
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|Лазерная инженерия микробных систем и расширение сфер ее применения
|РНФ
|«Кристаллография и фотоника» РАН
|32
|2025
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|Восстановление сложноорганизованных комплексов тканей с использованием прототипа портативного биопринтера «Биоган»
|РНФ
|Сеченовский университет
|18
|2025