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Для чего нужно СИ

Источник синхротронного излучения позволяет проводить исследования микроструктур под мощным рентгеновским лучом. Такие источники широко используются во многих странах для самых передовых исследований в области химии, физики, материаловедения, биологии, медицины, фармакологии, геологии и даже археологии. Источники СИ необходимы для решения многих задач в химической и нефтехимической промышленности, в авиа- и судостроении, в микроэлектронике, в расшифровке биологических структур — макромолекул (РНК, ДНК, белков), в изучении отдельных частиц вирусов, для таргетной доставки лекарств, создания сверхпроводников нового типа.

В мире около 50 центров СИ. Большая их часть расположена в Западной Европе, США, Азии (Япония, Южная Корея, Китай). Наличие источника СИ — признак высокого научно-технологического уровня развития страны. В России в научных институтах есть два небольших источника СИ первого и второго поколения в ИЯФ СО РАН и НИЦ «Курчатовский институт», но этой инфраструктуры недостаточно для проведения российских исследований с использованием рентгеновских методов. Источник СИ в ЦКП СКИФ относится к поколению 4+ с энергией 3 ГэВ. Длина орбиты пучка — 476 м.

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