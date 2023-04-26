Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков констатирует, что сегодня кооперация науки и бизнеса имеет особое значение для достижения технологического суверенитета страны и развития российской экономики.

«Правительство России уделяет огромное внимание развитию кооперации науки и бизнеса. Только благодаря 218-му постановлению с 2010 по 2022 годы вузам и научным организациям из федерального бюджета было направлено около 65 млрд руб. на создание наукоемких производств. Финансирование со стороны реального сектора экономики составило более 80 млрд руб. За это время научные коллективы получили более 1900 патентов. Индустриальные партнеры на базе отечественных разработок произвели продукцию на сумму 948 млрд рублей. На предприятиях создано более 9 тыс. рабочих мест, в том числе более 6,5 тыс. для молодых специалистов, из которых 40% уже занимают выпускники, аспиранты и молодые ученые».

Постановление №218 предусматривает возможность субсидий производственным предприятиям сроком от одного до трех лет. Организация нового высокотехнологичного производства осуществляется за счет собственных средств предприятия. Не менее 20% указанных средств должно быть использовано на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Выделение субсидий происходит по результатам открытого публичного конкурса, который организует Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Также Минобрнауки занимается мониторингом проектов и оценивает результативность их реализации.