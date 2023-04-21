И на вкус, и на цвет — возражений нет

На гала-конференции «Абрикос» в Геленджике садоводы узнают о действенных препаратах для обработок плодовых деревьев и кустарников

Руководитель агрослужбы по спецкультурам ГК «Агротек» Александр Ульянич расскажет про эффективные препараты для улучшения товарных качеств садоводческой продукции. С их помощью можно получить идеальный окрас, размер, плотность мякоти и вкус плодов.

«Например, уникальный неорганический системный фунгицид на основе фосфита алюминия, фосфористой кислоты и сульфата меди. Эти биоактивные вещества способствуют предотвращению резистенции к фунгициду. Фосфит алюминия изменяет проницаемость мембран клеток фитопатогенных грибов, не позволяет прорастать грибным спорам, распространяться инфекционным гифам. Фосфористая кислота способствует выработке пероксидазы, которая поддерживает иммунитет растения. А сульфат меди делает дыхательный процесс растений более активным. Препарат проникает в растение в течение получаса, блокирует развитие возбудителей грибковых болезней. Обеспечивает выносливость растений, стойкость к перепадам погоды (засуха, похолодание, сырость)»,— комментирует Александр Ульянич.

Также специалист поделится еще одним ценным качеством некоторых препаратов — значительное снижение стоимости обработок при сохранении их качества. Это комбинированный инсектицид для листовых обработок, сочетающий и контактное действие тиаметоксама и лямбда-цигалотрина против комплекса сосущих и листогрызущих насекомых.

Схемы обработки и все нюансы можно будет узнать во время выступления или обратившись напрямую к спикеру на стенде ГК «Агротек».

Группа компаний «Агротек» во второй раз участвует в гала-конференции «Абрикос», в этом году — в качестве стратегического партнера.

Напомним, гала-конференция «Абрикос» состоится 27–28 апреля, в городе-курорте Геленджике, отель «Метрополь».

Подробности проведения и участия в конференции по телефонам: Солонина Светлана Сергеевна +7-918-214-40-18 Щербакова Александра Анатольевна +7-961-500-02-03

Читайте нас в Telegram

https://gk-abrikos.ru/