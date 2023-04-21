Экс-глава СКР Югры назначен начальником тюменского управления Минюста

Управление Министерства юстиции РФ по Тюменской области возглавил Анвар Ахмедзянов. Как сообщил информационный центр правительства региона, первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук представил нового руководителя губернатору Тюменской области Александру Моору.

Ранее Анвар Ахмедзянов занимал различные руководящие должности в прокуратуре и СКР в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе–Югре. Напомним, руководителем СУ СКР по ХМАО полковник юстиции Анвар Ахмедзянов стал в 2018 году. В этом же году он получил предупреждение о неполном служебном соответствии от председателя СКР Александр Бастрыкин.

До вступления Анвара Ахмедзянова в должность руководителя управление Минюста исполняющим обязанности была заместитель начальника Оксана Сысоева.

Диана Сунагатуллина

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