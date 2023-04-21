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«Севастопольский троллейбус» обжаловал взыскание 390 млн рублей за новые машины

Севастопольское предприятие «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» («Севастопольский троллейбус»), занимающееся регулярными троллейбусными перевозками в городе, обжаловало взыскание с него 390 млн руб. за поставки новых машин по лизинговому контракту. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Фото: УП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова»

Фото: УП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова»

Жалобу «Севэлектроавтотранса» принял к производству Двадцать первый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение назначено на 18 мая.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) к «Севэлектроавтотрансу». Истец взыскал с «Севастопольского троллейбуса» 344 млн руб. задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные троллейбусы, а также свыше 47 млн руб. неустойки.

Троллейбусы выбились из графика платежей

Как следует из материалов судебного дела, ГТЛК приобрела машины в собственность и по договорам лизинга, заключенным в 2017–2020 годах, передала их севастопольскому предприятию во временное владение. «Севастопольский троллейбус», в свою очередь, обязался выплачивать ГТЛК лизинговые платежи по графику. Однако с осени 2022 года по двум из 37 контрактов начались недоплаты. После начала судебных разбирательств «Севастопольский троллейбус» смог погасить только часть задолженности.

В правительстве Севастополя «Ъ-Кубань» ранее поясняли, что проблемы с оплатой лизинговых контрактов возникли из-за нехватки средств в бюджете города в 2022 году и финансовых проблем у транспортного предприятия. В текущем году местные власти уже перечислили «Севастопольскому троллейбусу» 0,3 млрд руб. на оплату контрактов, дефицит бюджета транспортного предприятия на сегодня составляет 1 млрд руб. При этом, по данным севастопольского правительства, Минтранс России проводит совместную работу по выделению иного межбюджетного трансферта в размере 1 млрд руб. в целях погашения задолженности. Предполагалось, что после оплаты долга в апреле лизинговая компания отзовет иск.

По данным сайта «Севэлектроавтотранса», на сегодня троллейбусный парк Севастополя составляет 316 машин. Всего, по данным городского правительства, с 2017 года город получил по данной программе 228 новых троллейбусов.

Лизинговые контракты были заключены в рамках госпрограммы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики Крым и Севастополя, утвержденной правительством РФ в 2014 году с общим объемом финансирования почти 11,5 млрд руб. Ее целью является обновление парка пассажирского транспорта в этих регионах и замещение пассажирской техники со сроком службы, превышающим 15 лет. Планировалось до конца 2018 года полностью обновить парк троллейбусов в Севастополе, а до конца 2020 года увеличить его еще на 41%. Правительственная программа предоставляла льготные условия для финансирования закупок пассажирской техники в лизинг через ГТЛК: семилетний срок под 7,9% без авансового платежа.

Михаил Волкодав

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