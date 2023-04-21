Кубань предложит правительству РФ ввести квоты и пошлины на импорт вина

Власти Краснодарского края планируют создать и направить правительству РФ обращение с предложением ввести квоты и пошлины на импортную винодельческую продукцию. Меры планируют разработать для защиты рынка вина России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минсельхоз Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

«Квотирование может затем постепенно снижаться по мере роста объема собственного производства. Такие меры необходимы для защиты отечественного рынка вина и развития отрасли»,— считают в кубанском министерстве.

В нем подчеркнули, что пока не знают, от чьего имени будет направлено предложение. Создать документ могут специалисты минсельхоза Кубани, отраслевой ассоциации или виноделы региона.

Татьяна Ручкина

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