В Курганской области 1 и 9 мая запретили розничную продажу алкоголя

В праздничные дни 1 и 9 мая в Курганской области вводится запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе пива. Будет разрешена реализация спиртного в точках общепита, сообщают в правительстве региона.

Приказ о запрете продажи алкоголя издал областной департамент экономического развития. Такая мера принята на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Запрет на розничную продажу спиртного 1 и 9 мая вводился в Курганской области и в прошлом году