Работники автосалона в Краснодаре обманули 26 человек на 42 млн рублей

В Краснодаре полицейские устанавливают потерпевших от действий двух мужчин, которые после реализации транспортных средств часть средств распределяли между собой. Сумма ущерба 26 потерпевшим составила 42 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В отношении злоумышленников в возрасте 33 и 46 лет возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Правоохранители установили, что мужчины являлись сотрудниками автосалона по улице Российской. Они заключали договоры на реализацию автомобилей, но после реализации транспортных средств передавали собственникам машин незначительную часть денег. Филиалы автосалона работали в Сочи и Симферополе.

Мужчинам предъявлено обвинение, им грозит до десяти лет лишения свободы.

«Один из обвиняемых заключен под стражу, его сообщник находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают иных потерпевших от противоправных действий обвиняемых»,— сообщает ведомство.

Тат Гаспарян

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