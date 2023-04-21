В Краснодаре сотрудников строительной компании обвиняют в хищении миллиарда рублей

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя и работников строительной организации, обвиняемых в совершении мошенничества с ущербом на сумму 1 млрд руб., сообщает пресс-служба МВД России. Потерпевшими по делу признаны 127 человек.

По данным следствия, в течение двух лет злоумышленники заключали с гражданами соглашения о задатке под предлогом продажи квартир в Краснодаре и получали средства. При этом руководитель и сотрудники компании не имели намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства.

Фамилии фигурантов дела в сообщении пресс-службы МВД РФ не указаны, на сайте Прикубанского райсуда Краснодара есть данные об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении Павла Бурцева, Елены Николы и Юлии Кондратьевой. Последняя наряду с ООО «Метал-Инвест» является ответчицей по искам о возврате гражданам задатков, переданных при покупке квартир в одном из краснодарских жилых комплексов. Юлия Кондратьева с 2015 года является учредителем строительной компании «Метал-Инвест».

Анна Перова, Краснодар