Новый дилер Geely в Прикамье приступил к работе

Компания VERRA начала продажи автомобилей Geely. Как сообщили в компании, автоцентр бренда на шоссе Космонавтов, 306, открылся 20 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Собственники салона «Обухов-Урал» на шоссе Космонавтов, 332а, который перестал быть дилером этой марки, по данным «Ъ-Прикамье», с сегодняшнего дня должны приступить к демонтажу всех вывесок и рекламных баннеров с автомобилями бренда. Завершить эти работы ему необходимо до 1 июня. Сайт дилерского центра «Обухов-Урал» на данный момент не работает.

О том, что столичная группа компаний «Обухов» перестанет продавать автомобили Geely в Прикамье, стало известно в конце марта. Источники в отрасли сообщали, что она якобы не смогла продлить договор на дилерство бренда в регионе. Однако дистрибьютор заключил договор с другим дилером — VERRA.

Для VERRA Geely стал третьим китайским брендом в портфеле. Ранее компания получила дилерства Exeed, премиального суббренда автопроизводителя Chery, а также марки электрических автомобилей Skywell. Наряду с этим VERRA продает автомобили брендов Toyota, Lexus, Porsche и «Москвич».

Дилерство Geely в настоящий момент есть еще у двух пермских автохолдингов — «Автопрестиж» и «Дав-Авто».