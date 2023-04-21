Дожди и до +17°С днем ожидается в выходные в Удмуртии

В Удмуртии в ночь на 22 апреля столбик термометра опустится до 0..+5°С, а днем окажется на уровне 12-17°С. При этом пройдут небольшие кратковременные дожди, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

В воскресенье, 23 апреля, ожидается ветреная погода, при которой максимальные порывы ветра достигнут 9-14 м/с. В ночные часы температура воздуха опустится до -1..+4°С, а днем прогреется до 13-18°С.

В первые дни следующей недели температура воздуха продолжит повышаться. Так, в понедельник, 24 апреля, столбик термометра в ночные часы окажется на уровне 0..+5°С, днем — 16-21°С. Местами пройдут кратковременные дожди, порывы ветра ослабнут до 6-11 м/с.