Депутат Хинштейн на встрече с уральскими студентами опроверг планы по ограничению работы СМИ в РФ

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил об отсутствии инициатив по ограничению свободы прессы в РФ. Об этом он рассказал на международной научной конференции Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Государственной думы Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Государственной думы Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Базовый закон "О средствах массовой информации" – он у нас является "священной коровой". Если вы посмотрите статистику, то увидите, что изменения в этот закон, являющийся ветераном отечественного права, это федеральный закон РФ, принятый 31 год тому назад, то увидите, что изменения в этот закон вносятся очень корректно, точечно и выборочно», — заверил господин Хинштейн.

Депутат пояснил, что закон о фейках является вынужденной мерой для защиты интересов государства и применяется не только к журналистам и СМИ, а к «любому публичному средству». «У нас нет военного положения, мы не ведем полноценной войны, но у нас идет специальная военная операция (СВО) и, безусловно, то, как информация дальше распространяется, тиражируется внутри страны, имеет для государства большое значение. Поскольку мы имеем дело с серьезным противником, в информационно-пропагандистском плане нам, мягко говоря, не легко», — рассказал он. По словам господина Хинштейна, закон о фейках показал свою эффективность. «Мы не имеем тех реальных проблем в информационном плане, это касается не только СМИ, это касается любой публичной сферы, которые в противном случае могли бы быть», — пояснил депутат.

Напомним, в марте прошлого года был принят закон об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил РФ. Закон о фейках предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Василий Алексеев

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