Вклад ММК в развитие промтуризма отмечен на федеральном уровне

Представители Магнитогорского металлургического комбината приняли участие в финале II Всероссийского акселератора по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое состоялось в Москве 20-21 апреля. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание «Открытая промышленность», по итогам которого были вручены награды регионам – наставникам, внёсшим наибольший вклад в обучение и развитие межрегиональных проектов по промтуризму.



Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по промышленному туризму. Награду за наставничество и организацию межрегиональных проектов губернатору Алексею Текслеру вручил помощник Президента России Максим Орешкин. Кроме того, руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма ММК Мария Пушкарская была отмечена в номинации «ПРОМпрактик» акселератора АСИ «за тиражирование опыта развития промышленного туризма на предприятиях Российской Федерации».

Полученные награды стали результатом запуска в 2022 году на базе ПАО «ММК» совместно с АСИ и правительством Челябинской области первого в России центра компетенций по развитию промышленного туризма, а также активной работы Магнитки в этом направлении. В октябре компания отметит пятилетие промышленного туризма на ММК, и накопленная экспертиза помогает комбинату быть лидером в отрасли, а специалистам компании – участвовать в подготовке специализированных гидов-экскурсоводов и развивать площадку по обмену опытом и достижениями в сфере промышленного туризма.

Участники мероприятия, среди которых были главы регионов, представители федеральных министерств и экспертных организаций, обсудили влияние промтуризма на развитие российской промышленности и формирование кадрового капитала, важность открытия региональных предприятий для туристов и профориентации и дальнейшие планы развития этого направления. Челябинская область входит в топ-7 регионов с самым высоким уровнем развития промтуризма по версии рейтинга «Промышленный туризм: лидеры России – 2022». «Сегодня на ММК приходит молодежь и видит, как динамично развивается предприятие. Возникает интерес прийти и работать здесь, что тоже очень важно», – сказал Алексей Текслер, отмечая роль Магнитки.

ПАО «ММК»