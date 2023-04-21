Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ярославском «Локомотиве» подвели итоги сезона

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев считает завершившийся сезон команды в Континентальной хоккейной лиге удовлетворительным. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Локомотив» в регулярном чемпионате был третьим в Западной конференции и вылетел во втором раунде плей-офф, уступив в решающем седьмом матче ЦСКА.

«Как оценивать сезон? Если в общем говорить, то удовлетворительно. Надеялись мы, конечно, на более положительный результат, но сыграли так, как сыграли. Ребята — молодцы, боролись до конца, но важен итоговый результат»,— подчеркнул Юрий Яковлев.

Президент «Локомотива» позитивно оценил игру капитана команды Сергея Андронова и защитника Андрея Сергеева, сказал, что в Ярославле в целом удовлетворены действиями вратарей. «Есть вопросы» к форвардам Егору Коршкову и Ивану Чеховичу. Клуб ведет переговоры с потенциальными новичками, в том числе не исключает приглашение иностранцев.

В межсезонье команда примет участие в двух летних турнирах в Казани и Омске, а также проведет еще несколько товарищеских встреч.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...