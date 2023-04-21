В ярославском «Локомотиве» подвели итоги сезона

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев считает завершившийся сезон команды в Континентальной хоккейной лиге удовлетворительным. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Локомотив» в регулярном чемпионате был третьим в Западной конференции и вылетел во втором раунде плей-офф, уступив в решающем седьмом матче ЦСКА.

«Как оценивать сезон? Если в общем говорить, то удовлетворительно. Надеялись мы, конечно, на более положительный результат, но сыграли так, как сыграли. Ребята — молодцы, боролись до конца, но важен итоговый результат»,— подчеркнул Юрий Яковлев.

Президент «Локомотива» позитивно оценил игру капитана команды Сергея Андронова и защитника Андрея Сергеева, сказал, что в Ярославле в целом удовлетворены действиями вратарей. «Есть вопросы» к форвардам Егору Коршкову и Ивану Чеховичу. Клуб ведет переговоры с потенциальными новичками, в том числе не исключает приглашение иностранцев.

В межсезонье команда примет участие в двух летних турнирах в Казани и Омске, а также проведет еще несколько товарищеских встреч.

Андрей Иванов