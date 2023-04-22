Орлов: рядом с Южным автовокзалом построят школу или обустроят сквер

Напротив Южного автовокзала в Екатеринбурге на скандальной площадке планируют построить школу или обустроить сквер, об этом заявил глава города Алексей Орлов. Речь идет о площадке в границах улиц Щорса — 8 Марта — Циолковского — Союзная.

«Ко мне в социальных сетях обращаются с вопросом: что появится на месте пустыря напротив Южного автовокзала? Могу уверенно ответить — строительство жилья на том месте не запланировано. Здесь появится новая школа или сквер», — заявил мэр.

Несколько лет назад на пустыре хотели построить торговый комплекс, затем сеть торгово-выставочных павильонов и рекреационную зону с велодорожками. На этом месте даже провели работы, но сейчас территория стоит огороженная. Жители района беспокоились, что на пустыре могут построить жилые многоэтажки.

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