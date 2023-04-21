В Сочи прогнозируется гроза и подъем уровня воды в реках

В Лазаревском районе Сочи и предгорьях ночью и в первой половине дня 22 апреля прогнозируется сильный дождь и гроза. В связи с этим возможен подъем уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Из-за осадков также возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Кроме того, в горах на высоте выше 1,5 тыс. м сохраняется слабая лавинная опасность.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб»,- сообщили в мэрии.

Жителям города и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды.

Татьяна Ручкина

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