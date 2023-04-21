Ученые из УрФУ и Сирии создали материалы для обнаружения взрывчатки

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ), Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Университета Алеппо (Сирия) создали новые флуоресцентные материалы, которые можно использовать для обнаружения взрывчатки. В пресс-службе УрФУ отметили, что разработка таких составов является «задачей национальной безопасности во всем мире».

Материалы были произведены на основе производного пирена, благодаря чему они являются высокочувствительными сенсорами на нитросодержащие токсичные и модельные взрывчатые вещества в растворах и газах

В будущем ученые займутся поиском комбинации сенсоров, которую можно будет применить для точной идентификации паров веществ и определения их концентраций.

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