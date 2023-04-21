Кладбища в Ижевске обработали от клещей

В столице Удмуртии от клещей обработали Южное, Александровское, Северное, Хохряковское и Западное кладбища, рассказал во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев. Всего за сезон здесь пройдет двухкратная обработка от грызунов и трехкратная от клещей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Зоны лесов и парков будут обрабатывать два раза — весной и осенью. В частности, первый этап прошел на территории от пр. Брянский до очистных сооружений в микрорайоне Костина Мельница, а также по лесопосадку по Сарапульскому тракту у мкрн Медведево и в сквере Оружейника Драгунова. В настоящее время идет обработка лесопосадки у ТРК «Столица».

Работы пройдут по еще 40 территориям, в том числе в зонах у детских садов, парков и скверов.