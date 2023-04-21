Выступление «Трактора» в КХЛ признали неудовлетворительным

По итогам заседания совета директоров хоккейного клуба «Трактор» выступление команды в действующем сезоне КХЛ и работу тренерского штаба признали неудовлетворительными. Об этом сообщает пресс-служба «черно-белых».

В этом сезоне «Трактор» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в плей-офф. В связи с этим руководство клуба решило не продлевать контракты со всеми помощниками главного тренера. Новые кандидатуры на их место в ближайшее время предложит генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. Контракт с Анваром Гатиятулиным продолжит действовать до конца сезона-2023/2024.