Кубань заняла 29 место по среднему количеству розничных кредитов на одного заемщика

Краснодарский край занял 29 место по среднему количеству розничных кредитов на одного заемщика. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам 2022 года в регионе приходится 2,3 кредита на одного заемщика. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 0,1 единицу.

С аналогичной динамикой 2022 год закончила Адыгея. Она заняла 38-е место в рейтинге. Севастополь и Крым заняли 81 и 83 место. В обоих регионах показатели выросли на 0,2 единицы, до 1,8 и 1,7 кредита на одного заемщика соответственно.

Больше всего кредитов на одного человека приходится в Ханты-Мансийском автономном округе — 2,5 единицы (+0,1 ед. за год). На втором и третьем месте оказались Кемеровская и Тюменская область, где показатель равняется 2,4 единицам на одного заемщика. При этом за прошлый год регионы не показали динамику.

По России среднее количество действующих кредитов у заемщиков составило 2,3 единицы, что на 0,1 больше, чем в 2021 году. Наибольшее количество кредитов на одного заемщика приходится на граждан от 25 до 30 лет – 2,6 кредита, меньше всего - на людей старше 65 лет.

Татьяна Ручкина

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