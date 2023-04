«Чайф», Сергей Арутюнов и «Стеклянный зверинец» Николая Коляды

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить концерты струнного оркестра «Две серенады. Две истории любви» и группы «Чайф», услышать грузинский хор «Акапелла Сакартвело» и хиты групп Queen и Scorpions в исполнении Сергея Арутюнова. В музеях увидеть, как «В спорах рождается город», а в театре сходить сразу на две премьеры — «Стеклянный зверинец» в Коляда-театре и «Летят журавли» в Театре драмы, а в кино — пообщаться с режиссером Алексеем Федорченко. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Зрители во время концерта

Во Дворце молодежи 23 апреля состоится юбилейный концерт лаборатории движения «Форма». Тема концерта — «От истоков к мастерству», в нем будут участвовать 150 танцоров разных возрастов. Выступление коллектива — это всегда яркое шоу, отличающееся разнообразием номеров, красоты и пластики движений. Зрителей ждут лучшие яркие постановки, с которыми коллектив выступал на протяжении пяти лет, а также новые массовые и сольные номера. В концерте участвуют и приглашенные артисты: Юлия Марчевская (студия танца Art Dance, Арамиль), хореографический коллектив «Град Junior», солистка вокально-эстрадной студии «Праздник детства» Марианна Тугбаева. Стоимость билета — от 350 руб.

«Синара Центр»

В «Синара Центре» 24 апреля состоится концерт «Две серенады. Две истории любви». Музыку Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Сергея Танеева и Сэмюэла Барбера, написанную для струнных инструментов, исполнит Екатерининский оркестр под управлением дирижера Большого театра, приглашенного дирижера театра «Урал Опера Балет» и Свердловской филармонии Алексея Богорада. Стоимость билета — от 500 руб.

Группа «Чайф». Владимир Шахрин

Во Дворце молодежи 24 апреля состоится выступление группы «Чайф» с программой «Внеплановый концерт». Стоимость билета — от 3,5 тыс. руб.

В киноконцертном зале «Космос» 25 апреля выступит хор грузинского многоголосия «Акапелла Сакартвело». Артисты исполнят произведения не только акапелла, но и с аккомпанементом шестиструнной гитары, бас-гитары, синтезатора и народных инструментов: пандури, бас-пандури, саламури (свирели), грузинской гармошки и доли. Зрители увидят и народные танцы. Стоимость билета — от 700 руб.

В Детской филармонии 26 апреля «Солисты Неоклассика» и струнный оркестр исполнят произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди. Его жизнеутверждающие и трогающие душу мелодии стали саундтреками к фильмам «1+1», «Земля кочевников», «Черный лебедь», «Мамочка». Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В ресторане «Максимилианс» 26 апреля состоится концерт группы «Рок-острова». Зрители услышат песни «Белым снегом», «Костры», «Встречи», «Ничего не говори» и другие хиты. В 2016 году группа отметила 30-летие, ее бессменным лидером и вдохновителем является Владимир Захаров. Стоимость билета на концерт — от 1 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 28 апреля состоится шоу-концерт Сергея Арутюнова «На заре» со специальной программой, в которой прозвучат песни групп Queen и Scorpions и другие мировые и авторские хиты. Среди них — Still loving you, Wind of change, Hurricane, We will rock you, I want to break free, We are the champions, Show must go on и другие. Сергей Арутюнов — один их самых ярких участников шоу «Голос», «Один в один», «На заре 2020» и других музыкальных проектов. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выставки

Выставка «Библия. Вечная книга» в международном центре искусств «Главный проспект»

Международный центр искусств «Главный проспект» 20 апреля открыл новый выставочный сезон. В его пространстве — уникальные экспозиции. Одна из них — выставка «Библия. Вечная книга». На ней представлено более 150 работы мастеров средних веков, эпохи Возрождения (Рафаэля, Рембрандта, Пуссена, Дюрера) и художников XIX-XX веков (Доре, Шагала, Дали). Работы выполнены в разных техниках: гравюра на дереве, резцовая гравюра на меди, офорт, литография, меццо-тинто. Можно увидеть редкие старинные издания Библии, в том числе Библию для бедных, изданную в 1470 году, Библию Пискатора 1639 года и Библию Лютера 1736 года. Выставка впервые экспонируется в России. Кроме того, открылись экспозиции «Филумизм — это мы», «Детская книга как искусство», музей-мастерская скульптора Андрея Антонова. Входной билет в «Главный проспект» — 300 руб.

Ельцин Центр

В Ельцин Центре 23 апреля пройдет экскурсия «Полная версия: быль и небыль Чернобыля». Встреча пройдет в Международный день Земли и будет посвящена очередной годовщине Чернобыльской аварии. Посетители узнают, что появилось и чего не стало в жизни советского человека в связи с главной техногенной катастрофой ХХ века. Посещение экскурсии доступно по входному билету в музей, его стоимость — 300 руб.

В арт-галерее Ельцин Центра 28 апреля открывается выставка «В спорах рождается город», посвященная 300-летию Екатеринбурга. Гости увидят, как трансформировался облик города во второй половине XX века и в постсоветское время. На выставке представлены произведения Софьи Содерберг, группы «МишМаш» и фотографии перформансов художников в городе 1990-х, сделанные Сергеем Крыловым. Кинохроника расскажет, как вопросы безопасности меняли архитектуру зданий. В публикации, на фотографиях, эскизах и чертежах из музеев, архивов и частных коллекций — внутрицеховые и общественные дискуссии об архитектуре города, о способах его исследовать и описать. Опыт прошлого поможет современному человеку осмыслить настоящее и представить будущее. Выставка продолжит работу до 16 июля. Ее посещение доступно по входному билету в арт-галерею, его полная стоимость — 150 руб.

Спектакли

Музей Андеграунда

В Музее андеграунда 22 апреля в рамках образовательной программы «Театральный ликбез: перформанс и постдраматический театр» пройдет лекция «Как появился постдраматический театра и что это вообще такое». На лекции слушатели узнают, почему новый театр называется именно так и почему он использует инструментарий, предложенный актуальными художественными практиками. Лекцию проведет театровед, продюсер исполнительских видов искусств, куратор междисциплинарных проектов, директор Музея андеграунда Ольга Комлева. Стоимость билета — 600 руб.

Во Дворце молодежи 26 апреля покажут спектакль «Джекпот для любимой» режиссера Дмитрия Астрахана. Сюжет спектакля сжат: он, подталкивая зрителя к ожиданию любви и счастливого финала, рассказывает о загадочной смерти и 1 млн фунтов стерлингов. Завязкой произведения стали чувства, возникшие между изысканной аристократкой и бездомным, которого она приглашает к себе в дом и просит сыграть ее мужа. В ролях Дмитрий Дюжев и Глафира Тарханова. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

На сцене Дворца молодежи 27 апреля — спектакль «Варшавская мелодия» режиссера Сергея Сотникова по одноименной пьесе Леонида Зорина. События разворачиваются в послевоенной Москве. Случайность сводит студентку консерватории полячку Гелену и прошедшего войну будущего винодела Виктора. Разница во взглядах и интересах не мешает героям влюбиться. Это пронзительная история о невероятных чувствах, которые не заканчиваются никогда, и о выборе между любовью и долгом. Не бывает правильного и неправильного выбора, бывают выбор и последствия, за которые героям придется платить всю дальнейшую жизнь. В спектакле заняты Антон Васильев и Марина Александрова. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ)

Во Дворце культуры железнодорожников 27 апреля состоится танцевальное шоу «25 оттенков степа» театра танца «Степ», приуроченный к 25-летию театра и 60-летию его основателя и художественного руководителя Игоря Петухова, обладателя Золотой набойки и серебряного призера Чемпионата мира по степу. Зрителей ждут зажигательные номера различных стилей степа в современной интерпретации: «Яблочко», «Бокс», «Ирландское джиго», «Кострома», «Бабы» и многие другие. В концерте участвуют команды артистов города Екатеринбурга — шоу барабанщиков «Чувство ритма» и вокальный шоу-проекта «Сердца». Стоимость билета — от 400 руб.

Николай Коляда

Коляда-театр 28 апреля представит премьеру «Стеклянный зверинец» режиссера Николая Коляды по одноименной пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса. Спектакль рассказывает о матери Аманде Уингфильд, которая мечтает устроить жизнь своих детей Лауры и Тома. Но ее усилия наставить дочь и сына на истинный путь приводят к неудаче. Для многих в этом спектакле откликнется что-то знакомое, потому что все мы стремимся найти счастье и покой. Каждый хотя бы раз переживал не менее огромную по масштабам трагедию, чем те, которые происходят в мире. Стоимость билета — от 700 руб.

В Свердловском государственном академическом театре драмы 28 апреля состоится премьера спектакля «Летят журавли» режиссера Дмитрия Зимина по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Это история о безоговорочной любви к человеку, которая вопреки сложностям и обстоятельствам дает силы жить и верить в лучшее. Фильм Михаила Калатозова, снятый в 1957 году, стал единственной кинокартиной во всем советском кинематографе обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Он рассказывает о любви и молодости, мучительном ожидании без счастливого финала. Стоимость билета — от 200 руб.

Кино

Режиссер Алексей Федорченко

В Ельцин Центре 22 и 23 апреля состоятся встречи с кинорежиссером Алексеем Федорченко и спецпоказ его фильмов. 22 апреля можно увидеть фильм «Монета страны Малави». Кинокартина повествует о монете, которую выпустило африканское государство Малави и на которой изображен Василий Шукшин. 23 апреля пройдет премьерный показ фильма «Большие змеи Улли-Кале». Кинокартина рассказывает о взаимоотношениях России и Кавказа. В ролях — Алексей Федорченко, Дарья Исмагулова, Жоэль Шапрон, Георгий Иобадзе, Олег Ягодин, Николай Коляда, Алексей Романов и другие. Стоимость билетов — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева