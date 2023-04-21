Еще 980 саженцев деревьев экспортировали из Удмуртии в Казахстан для озеленения

В апреле в Удмуртии проконтролировали отправку 980 тыс. саженцев ели, сосны, березы, рябины и липы. Продукцию вывезли для озеленения в Казахстан, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Результаты лабораторного анализа показали отсутствие карантинных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего с начала года из региона экспортировали 600 саженцев ели, 200 — березы, 400 — сосны, а также по 40 саженцев рябины и липы. Деревья также вывезли в Казахстан. При этом в аналогичный период прошлого года саженцы для озеленения из Удмуртии не вывозили.