«За первое и второе место идет главная борьба»

В Лиге Европы за выход в финал «Ювентус» будет соперничать с «Севильей», а «Рома» с «Байером». Тем временем в России 22 апреля начнется 24-й тур РПЛ. Что сможет предложить российский футбольный чемпионат после того, как болельщики увидели столько ярких матчей в еврокубках? В центре внимания будут три встречи: «Зенит»—«Динамо» в субботу, ЦСКА—«Локомотив» в воскресенье и «Спартак»—«Краснодар» в понедельник. Шансы команд спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, экспертом «Лиги ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— На ваш взгляд, среди этого изобилия что самое интересное?

— Все три перечисленных матча, безусловно, бросаются в глаза. Но самое интересное — это, конечно, игра, которая открывает 24-й тур, а именно — встреча «Химки»—«Торпедо». Это прямое столкновение двух команд, занимающих последние места в чемпионате. Дисквалифицированный Жозеп Клолет, Андрей Талалаев, которого выгнали, удалили, потом вернули решением апелляционных органов... Будут искры, эмоции, борьба за выживание, чтобы зацепиться и остаться в премьер-лиге.

— Здесь как раз коэффициенты в «Лиге ставок» равные, в отличие от многих других матчей: 2,44 на «Химки», 3 на «Торпедо» и 3,4 на ничью. Кто из этих двух мощнейших команд в подвале турнирной таблицы все-таки выиграет в этом матче?

— Трудно сказать. «Химки» вроде бы как смотрятся фаворитом, но при этом «Торпедо» добавило в последних матчах, мы это видели — обыграло «Факел», дало бой «Спартаку». Фактор домашнего стадиона здесь никакого значения не имеет, потому что они и в «Лужниках» играют как дома, и в «Химках» проводили достаточно большие отрезки сезона, и для них это тоже домашний стадион. Поэтому здесь абсолютное равенство и с точки зрения коэффициентов, и с точки зрения ставок. Я бы рассматривал какие-то варианты, связанные с желтыми карточками, «тотал больше», естественно, с количеством фолов «тотал больше», удаления. Это очень интересно для такого матча, где уровень команд не самый высокий, мотивация запредельная и необходимо добиваться результата.

— Вечером в субботу «Зенит» встречается с «Динамо». У «Динамо» юбилей — им 100 лет, питерская команда идет к чемпионству, и расклад сил просто невероятный. Я смотрю на коэффициенты и плачу: 1,52 на победу «Зенита» и 6,4 на победу «Динамо» в Санкт-Петербурге. Есть ли хоть какие-то шансы у клуба, которому 100 лет исполнилось на этой неделе?

— Если «Динамо» не будет отмечать всю неделю свой юбилей, то, наверное, шансы в Петербурге против «Зенита» есть. Но недавнее противостояние этих команд в кубках показало, что изрядная доля везения необходима динамовцам, чтобы рассчитывать именно на победу. Только в серии пенальти им удалось выиграть.

А что касается матчей чемпионата, «Зенит» после безголевой ничьей в Ростове все равно продолжает себя достаточно уверенно чувствовать с отрывом в 9 очков во главе турнирной таблицы. Я думаю, что «Зенит» спокойно начнет и проведет эту игру, без нервов. А это означает, что перевес будет на его стороне. Я думаю, что «Зенит» по-хозяйски разберется с «Динамо». И с точки зрения ставок я бы предложил вариант «"Зенит" больше 1,5» — на своем поле он забивает много, часто. А «Динамо» приедет без Сабы Сазонова, центрального защитника, и это при всех проблемах в центре обороны, еще и ключевого игрока не хватает.

— Да, это хорошая ставка. Сейчас хочется спросить, когда «Зенит» станет чемпионом. Например, в матче со «Спартаком» или попозже все-таки?

— В матче со «Спартаком» было бы, безусловно, суперкрасиво, триумфально и радостно для всей петербургской массы болельщиков, но, скорее всего, рановато. Похоже, что «Зенит» станет чемпионом в следующем матче, где им предстоит выезд в Оренбург.

— За первое и второе место идет главная борьба. «Ростов», «Спартак», ЦСКА — кто первый, кто второй будет после «Зенита», на ваш взгляд?

— Трудно очень «Ростову». У меня есть подозрение, что он играет обоймой в 11-12 футболистов. А дебютанты выходят на замену — молодые футболисты, проводившие малое количество матчей в премьер-лиге. Я боюсь, что «Ростову» чисто с точки зрения ресурсов не хватит возможностей против «Спартака» и ЦСКА выстоять в этой борьбе за вторую строчку. Мой прогноз: «Ростов» сползет на одну-две строчки вниз, а «Спартак» с ЦСКА поборются за так называемое серебро нашего чемпионата.

— Второе место «Спартака» в «Лиге ставок» можно взять за 2,6, а второе место ЦСКА — за 2,7. А вечером в воскресенье пройдет встреча армейцев с «Локомотивом». Казалось бы, равный матч нас ждет, но я смотрю на коэффициенты и вижу, что ЦСКА не просто фаворит, а явный и безоговорочный. Победа ЦСКА идет за 1,96, выше 4 коэффициент в «Лиге ставок» на победу «Локомотива», 3,75 — на ничья. Что происходит? Неужели ЦСКА действительно сейчас настолько лучше?

— Мне бы тоже так казалось, если в эту среду я лично не присутствовал на «ВЭБ Арене» на кубковом матче армейцев против «Урала». ЦСКА мне не так понравился, как в последних матчах. Было ощущение, что Владимир Федотов в последних трех-четырех турах чемпионата России абсолютно определился с составом, стабилизировал позиции. Очень здорово Иван Обляков начал играть в линии атаки, до этого он часто действовал латералем, перевели в атаку — блистательно. Федор Чалов нашел позицию не в качестве нападающего острия, где разместился Антон Заболотный, а немножко под нападающим, на фланге. И вот в таком закрепленном виде ЦСКА выглядел очень здорово, очень серьезно.

И эта локальная, серенькая игра с «Уралом», которая случилась в кубке на этой неделе, немножко пошатнула мою уверенность в армейцах». Тем не менее коэффициенты от «Лиги ставок» она не пошатнула. ЦСКА действительно фаворит, на мой взгляд, но, наверное, не такой железобетонный. Но все-таки фактор Дзюбы в команде соперника нельзя скидывать со счетов.

— Мне, кстати, нравится спецпари в «Лиге ставок» на то, что забьет и Чалов, и Дзюба с коэффициентом 7. Мне кажется, вероятность этого достаточно велика. А если говорить о зрелищности, насколько это будет круто? Потому что «Локомотиву» ничего не нужно, ЦСКА все-таки будет больше закрываться, на серебро идет.

— И тем и другим есть что доказывать. Поэтому я думаю, что здесь очень большое значение будет иметь так называемый фактор гола — чем быстрее забьют первый гол, тем быстрее игра раскроется и станет интересной для зрителей. А здесь это может произойти в любой момент. Чалов с одной стороны, Дзюба — с другой. И поэтому я буду болеть за то, чтобы команды как можно скорее забили.

— Есть еще один матч, где точно будет много забитых мячей. «Спартак» и «Краснодар» очень любят друг другу отправлять мячи в ворота, с обороной и у тех и у других определенные проблемы. На победу «Спартака» в «Лиге ставок» коэффициент 2, на победу «Краснодара» — 3,8. Мы видели, что со «Спартаком» происходит, в кубке страны команда от «Акрона» улетела из турнира. Неужели «Спартак» сейчас сильнее «Краснодара» в два раза?

— В этом матче может быть все что угодно — как победа «Спартака» или «Краснодара», так и ничья. Здесь, действительно, нужно разбираться с результативностью. Помимо того, что исторически команды друг другу много забивают, мы еще должны принимать во внимание текущую форму команды. «Краснодар» очень результативно выглядит в чемпионате, забивает практически во всех матчах от двух голов и больше.

Что касается «Спартака», после такой встряски, этого кубкового вылета от «Акрона», команда будет сверхмотивированна. А это значит, что они будут играть вперед, забывать об обороне и так далее. Поэтому все прогнозы, связанные с максимальной результативностью этого матча, я думаю, зайдут.