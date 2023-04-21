«Модель вдохновлена культурой брейк-данса 1980-х»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о кроссовках Bboy, созданных в партнерстве с дизайнером Руиджи Вийасенором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Puma Фото: Puma

Недавно мы в «Стиле» — да и не только мы — обсуждали коллаборацию Nike и Tiffany и ее, мягко говоря, весьма сомнительный результат. Кажется, даже в самой Tiffany потом решили поиронизировать над собой и 1 апреля выпустили в социальных сетях шутку о том, что создание обуви продолжается, а новая модель Tiffany — кроссовок, полностью инкрустированный бриллиантами. 17 тыс. камней общим весом 1 837 карат. Настолько чудовищный блинк-блинк, что это даже прекрасно.

Но давайте поговорим о действительно интересных и удачных новых партнерствах или продолжениях успешных коллабораций. Весной Puma представила очередную коллекцию в сотрудничестве с создателем Rhude Руиджи Вийасенором — дизайнером из Лос-Анджелеса, который ценит качество и комфорт, но считает, что эти характеристики не должны быть в ущерб раскрытию индивидуальности. В новой коллекции кеды совершенно идеального пыльно-розового цвета из замши. Модель Bboy, кстати, вдохновлена культурой брейк-данса 1980-х.

Другой коллаб — Converse и Alltimers — уже из скейтерской культуры. Нью-йоркский скейтерский бренд создал вместе с Converse две модели кроссовок. Вот как весьма справедливо описали результат партнерства в Vice: «Так же практичны для скейтбординга, как и приятны на вид».