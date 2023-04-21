Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда сычуаньской кухни можно попробовать в заведении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Чуаньюй Фото: Чуаньюй

Раньше ресторан сычуаньской кухни «Чуаньюй» в жилом комплексе «Шуваловский» ориентировался исключительно на китайскую аудиторию, а теперь работает и для российских гостей тоже. Приобщиться к сокровенным дарам сычуаньской гастрономии можно двумя путями: с помощью сета «Хо-го» и по меню a la carte.

На встроенной в стол плите в китайском самоваре «хо-го» предлагается варить в свином, курином либо овощном бульоне разной степени остроты около 60 разных продуктов. Среди них — баранина, говядина, бамбук, дайкон, корень лотоса, креветки, рубец, свиные кишки, тофу, рыба, говяжий пенис, древесные грибы, шпинат, бараньи яйца.

Вдобавок работает «буфет» со всевозможными соусами, несколькими закусками, например, куриными лапками, вареным арахисом, свиными ножками, утиными головами, фруктами, чипсами и лапшой «Роллтон», которую китайцы тоже всегда варят в «самоваре». Стоит хо-го 2280 руб.

В основном меню тоже предостаточно невиданных деликатесов и специалитетов вроде домашнего китайского блюда из свиной крови и требухи мао сюе ван, которое каждая хозяйка в Сычуане готовит по-своему. Есть и привычные для российских пользователей битые огурцы, карп-«белка», цыпленок гунбао и жареная лапша с говядиной.

Главное — уточняйте у официанта, нет ли в блюде душистого сычуаньского перца, который с непривычки вызывает на пару часов онемение всех рецепторов, они в ресторане «Чуаньюй» вам точно пригодятся.