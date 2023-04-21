Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о творческой деятельности мецената, а также о том, какую роль он сыграл в жизни Константина Станиславского и Федора Шаляпина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Васин Фото: Алексей Васин

К особняку Саввы Мамонтова отправляемся сегодня — на Садовую-Спасскую 6, строение 1. От поместья остался только флигель, но он охраняется государством как памятник федерального значения. Один из богатейших людей России писал стихи, оперные либретто, водевили, комедии, мистерии, лепил скульптуры (положил начало мамонтовской школе керамики) и настолько прекрасно пел басом, что стажировался даже в миланской опере.

Для его отца Ивана Мамонтова все эти занятия — «музыкантить, петь и кувыркаться в драматическом обществе» — были трагедией. «Мне нужен не фигляр, а помощник!»,— негодовал он. Но в результате вынужден был смириться. Савву еще при жизни стали называть Великолепным. Главным его талантом было умение открывать таланты. Васнецов писал: «В нем всегда была какая-то электрическая струя, зажигающая энергию окружающих».

Друг Мамонтова с детства, купеческий сын Костя Алексеев, ставший потом (на секундочку!) великим Станиславским, считал его своим наставником. А Федор Шаляпин признавался, что только ему он обязан славой, ему он будет признателен всю жизнь. Но слово свое не сдержал.

После того как Савва Иванович купил имение Абрамцево и создал там что-то вроде коммуны выдающихся творцов, после того как он помог десяткам художников, писателей и музыкантов, основал знаменитую Частную оперу, сделал еще множество добрых дел как для города, так и для одаренных людей, выяснилось, что его предпринимательская деятельность развивается не так хорошо, как можно было бы предполагать. Более того, для покупки и аренды нескольких заводов ему пришлось взять деньги, принадлежавшие Ярославской железной дороге.

Тем временем Шаляпин оставил его оперу и перешел в Императорскую. Мамонтов посчитал это предательством и завещал даже на свои похороны Шаляпина не пускать. 11 сентября 1899 года Мамонтова арестовали — он не смог вернуть деньги. Имущество, дом — все пошло с молотка. Из тюрьмы он вышел банкротом. Когда в 1918 году Савва Великолепный умер, на могилу ему принесли всего четыре венка.