«Камский кабель» приглашает на «Нефтегаз-2023»!

С 24 по 27 апреля в московском «Экспоцентре» на выставке «Нефтегаз-2023» «Камский кабель» продемонстрирует свои разработки для нефтегазовой отрасли.
На стенде «Камского кабеля» будут представлены:
• кабели для погружных электронасосов;
• неизолированные провода;
• кабели управления;
• взрывобезопасные кабели EPRon;
• саморегулирующиеся нагревательные кабели типа TENon;
• другая актуальная продукция.
Посетители экспозиции смогут провести переговоры с представителями компании, задать инте-ресующие вопросы, получить консультацию по выбору кабеля, а также ознакомиться с образ-цами продукции и лично оценить ее качество.
«Камский кабель» признается одним из крупнейших производителей кабелей и проводов. Надежность и высокое качество продукции для нефтегазовой отрасли проверены 65-летним опытом поставок на стратегические объекты России, а также в страны ближнего и дальнего за-рубежья. Предприятие имеет необходимое оборудование, знания и компетенции, чтобы обеспе-чить отрасль надежной кабельно-проводниковой продукцией.
Традиционно международная выставка «Нефтегаз» собирает на территории московского «Экс-поцентра» специалистов нефтегазовой промышленности, производителей оборудования и вспо-могательных материалов, которые имеют возможность продемонстрировать свои новейшие раз-работки, установить деловые контакты, решить задачи по развитию бизнеса. В этом году в вы-ставке ожидается участие более 350 экспонентов из 16 стран.
Регистрация на «Нефтегаз-2023» доступна по ссылке: https://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1
Дата: 24–27 апреля 2023 года
Место: Москва, Краснопресненская наб., 14 (ЦВК «Экспоцентр»)
Время:
24–26 апреля – 10:00–18:00
27 апреля – 10:00–16:00
До встречи на «Нефтегазе-2023»!
ООО «Камский кабель»
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