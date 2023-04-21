«Камский кабель» приглашает на «Нефтегаз-2023»!

С 24 по 27 апреля в московском «Экспоцентре» на выставке «Нефтегаз-2023» «Камский кабель» продемонстрирует свои разработки для нефтегазовой отрасли.

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На стенде «Камского кабеля» будут представлены:

• кабели для погружных электронасосов;

• неизолированные провода;

• кабели управления;

• взрывобезопасные кабели EPRon;

• саморегулирующиеся нагревательные кабели типа TENon;



• другая актуальная продукция.

Посетители экспозиции смогут провести переговоры с представителями компании, задать инте-ресующие вопросы, получить консультацию по выбору кабеля, а также ознакомиться с образ-цами продукции и лично оценить ее качество.

«Камский кабель» признается одним из крупнейших производителей кабелей и проводов. Надежность и высокое качество продукции для нефтегазовой отрасли проверены 65-летним опытом поставок на стратегические объекты России, а также в страны ближнего и дальнего за-рубежья. Предприятие имеет необходимое оборудование, знания и компетенции, чтобы обеспе-чить отрасль надежной кабельно-проводниковой продукцией.

Традиционно международная выставка «Нефтегаз» собирает на территории московского «Экс-поцентра» специалистов нефтегазовой промышленности, производителей оборудования и вспо-могательных материалов, которые имеют возможность продемонстрировать свои новейшие раз-работки, установить деловые контакты, решить задачи по развитию бизнеса. В этом году в вы-ставке ожидается участие более 350 экспонентов из 16 стран.

Регистрация на «Нефтегаз-2023» доступна по ссылке: https://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1

Дата: 24–27 апреля 2023 года

Место: Москва, Краснопресненская наб., 14 (ЦВК «Экспоцентр»)

Время:

24–26 апреля – 10:00–18:00

27 апреля – 10:00–16:00

До встречи на «Нефтегазе-2023»!

ООО «Камский кабель»