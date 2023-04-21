Нижегородская госавтоинспекция начала штрафовать нарушителей на самокатах

После изменений в правила дорожного движения о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) с 1 марта сотрудники ГИБДД по Нижегородской области составили 14 административных протоколов на пользователей кикшеринга. Об этом замначальника отдела Госавтоинспекции Алексей Кожанов сообщил на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту.
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
По данным ведомства, в 2022 году в Нижнем Новгороде произошли 59 ДТП с электросамокатами, 24 из них – с пострадавшими. «В 2023 году уже зарегистрировано три таких ДТП, два человека пострадали, получив ушибы и переломы», — отметил господин Кожанов.
В апреле операторы кикшеринга заключили с мэрией соглашение о полном запрете катания на электросамокатах в кремле и парках. На центральной улице Большой Покровской скорость движения ограничена до 10 км/ч, на остальных улицах и набережных – 15 км/ч. Представители операторов кикшеринга рассказали, что ежегодно проводят мастер-классы по вождению СИМ и сотрудничают с ГИБДД, передавая информацию о нарушениях. В ряде случаев нарушителей могут внести в черный список и лишить доступа к сервису. При этом вместе с администрацией города разрабатываются туристические маршруты с использованием самокатов.
Согласно поправкам в ПДД, с 1 марта запрещено использовать СИМ вдвоем и в нетрезвом виде. Скорость электросамокатов ограничена 25 км/ч. Нарушения квалифицируются как несоблюдение ПДД пешеходами, штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. руб.