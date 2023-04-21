Нижегородская госавтоинспекция начала штрафовать нарушителей на самокатах

После изменений в правила дорожного движения о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) с 1 марта сотрудники ГИБДД по Нижегородской области составили 14 административных протоколов на пользователей кикшеринга. Об этом замначальника отдела Госавтоинспекции Алексей Кожанов сообщил на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2022 году в Нижнем Новгороде произошли 59 ДТП с электросамокатами, 24 из них – с пострадавшими. «В 2023 году уже зарегистрировано три таких ДТП, два человека пострадали, получив ушибы и переломы», — отметил господин Кожанов.

В апреле операторы кикшеринга заключили с мэрией соглашение о полном запрете катания на электросамокатах в кремле и парках. На центральной улице Большой Покровской скорость движения ограничена до 10 км/ч, на остальных улицах и набережных – 15 км/ч. Представители операторов кикшеринга рассказали, что ежегодно проводят мастер-классы по вождению СИМ и сотрудничают с ГИБДД, передавая информацию о нарушениях. В ряде случаев нарушителей могут внести в черный список и лишить доступа к сервису. При этом вместе с администрацией города разрабатываются туристические маршруты с использованием самокатов.

Согласно поправкам в ПДД, с 1 марта запрещено использовать СИМ вдвоем и в нетрезвом виде. Скорость электросамокатов ограничена 25 км/ч. Нарушения квалифицируются как несоблюдение ПДД пешеходами, штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. руб.

Владимир Зубарев