«Рост интереса к новостройкам бизнес-класса говорит о восстановлении спроса»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты выбирают покупатели в новых домах бизнес-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На долю 15 наиболее популярных у клиентов новых домов бизнес-класса в Москве, в старых ее границах, пришлось более 50% от общего объема сделок в сегменте. Если сравнивать итоги первых трех месяцев этого года и последнего квартала 2022-го, то подписанных договоров о покупке стало больше почти на 28%, а объем реализованной площади вырос почти на треть, посчитали специалисты компании «Метриум». Но если сравнивать с другими периодами, то картина складывается иная.

За три месяца в столице было подписано около 3,5 тыс. договоров долевого участия на 194 тыс. кв. м бизнес-класса. И если в сравнении с четвертым кварталом 2022 года их количество подросло, то в сравнении с первым кварталом прошлого года значительно снизилось: -40%. При этом объем реализованной площади за квартал вырос на 30%, а за год — сократился на 42%.

В целом рост интереса к новостройкам бизнес-класса почти на треть говорит об активном восстановлении спроса в сегменте, полагают брокеры.

Средневзвешенная стоимость жилого квадрата в таких лотах в «старой» Москве достигает показателя в 410,5 тыс. руб. При этом в десяти из 15 наиболее продаваемых жилых комплексов этого сегмента эта цифра ниже. Самая доступная средняя цена квадратного метра представлена в ЖК на Волгоградском проспекте — чуть боле 300 тыс. руб. Одно из самых дорогих предложений — в масштабном проекте в Мневниковской пойме, в пределах 550 тыс. руб.