Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о перспективах полотна на аукционе Christie’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie’s Фото: Christie’s

Полотно Жан-Мишеля Баскиа 1983 года из коллекции итальянского модельера Валентино Гаравани, по оценкам экспертов, принесет более $45 млн на аукционе Christie’s в мае. Сумма продажи потенциально может сделать эту работу одним из самых дорогих произведений художника, когда-либо проданных публично.

Вообще у Баскии названий у картин обычно нет. Эта, наоборот, называется довольно сложно: «El Gran Espectaculo (The Nile)», то есть «Большое представление (Нил)». Полотно в 4 м по большой стороне изображает плавающие черепа и фигуры на фоне, испещренном нацарапанными фразами, обычными для Баскиа, но в данном случае, отсылающими к фараонам и древнеегипетским памятникам. В центре этой картины, состоящей из трех соединенных частей, изображена желтая лодка, которую бог Осирис ведет по реке Нил.

Работа находилась в личной коллекции Гаравани в течение 18 лет.

Несколько слов о коллекционере: он родился в Италии в 1932 году, является создателем модного дома Valentino, коллекции от кутюр и прет-а-порте которого являются символами женственности и роскошной жизни. Есть парфюм Valentino, который представлял Михаил Барышников. В платьях марки выходили замуж Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди-Онассис, Kортни Кокс и Дженнифер Лопес.

В конце 1960-х встретил Джанкарло Джиамметти, который стал его деловым и любовным партнером. Интересно, что в мае прошлого года Джиамметти продал картину Баскии также 1983 года за $93 млн.

Известно, что Валентино купил картину «Большое представление» в 2005 году на Sotheby's за $5,2 млн, теперь она оценивается в девять раз выше.

Картина является «идолом» поп-культуры, поскольку даже засветилась в телесериале «Миллиарды» от 2016 года, основная сюжетная линия которого была основана на громком конфликте между хедж-фондом и коллекционером Стивом Коэном и известным американским адвокатом. Полотно Баскиа промелькнуло на сериальной стене как символ всего современного искусства и роскоши, конечно.