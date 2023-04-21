Фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге продлится пять месяцев

Традиционный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге продлится с 1 мая по 30 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Куйвашев / Telegram-канал Фото: Евгений Куйвашев / Telegram-канал

«Фестиваль уличного искусства нравится людям, и сюда охотно едут участники. Мы, в свою очередь, активно его поддерживаем, ведь через искусство можно очень неплохо продвигать наш город»,– мэр.

«Стенограффия» — международный фестиваль уличного искусства, который проводится в Екатеринбурге с 2010 года. За это время было создано более 600 работ, а участие в фестивале приняли 360 художников, 740 волонтеров.

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