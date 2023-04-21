Центр Петербурга освободили от нелегальных экскурсоводов

В Центральном районе Санкт-Петербурга провели рейд против нелегальных экскурсий. Об этом 21 марта сообщили в Telegram-канале районной администрации.

Рейд затронул Невский проспект и площадь Восстания. В его рамках специалисты районной администрации изъяли 17 единиц оборудования и девять рекламных щитов.

В беседе с «Фонтанкой» в пресс-службе Центрального района Петербурга отметили, что такие мероприятия проводят регулярно. Нелегальные экскурсоводы, со слов чиновников, нарушают статью 44 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях.

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