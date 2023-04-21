Суд обязал «Башнефть-розницу» выплатить более 350 тыс. рублей пострадавшему на АЗС

Верховный суд Башкирии обязал ООО «Башнефть-розница» (входит в «Башнефть») выплатить 356 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда и материальных затрат в пользу автомобилиста, получившего травмы при падении на территории АЗС в Салавате.

Как следует из материалов дела, мужчина поскользнулся и упал во время заправки автомобиля, получив переломы семи ребер, разрыв селезенки и другие травмы, которые суд расценил как вред здоровью средней тяжести. Пострадавший был экстренно госпитализирован, а после лечения проходил реабилитацию в санатории «Красноусольск».

Установлено, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащей очистки территории от наледи. Истец требовал выплатить ему 1 млн руб. морального вреда, компенсировать расходы на лечение в размере 63 тыс. руб. и утраченный заработок в размере 106 тыс. руб.

Салаватский городской суд удовлетворил его требования частично, уменьшив сумму моральной компенсации до 200 тыс. руб. и расходы на лечение до 5,7 тыс. руб.

Пострадавший подал апелляционную жалобу, в которой не согласился с размером компенсации. Верховный суд дополнительно включил в сумму взыскания расходы на санаторно-курортное лечение в размере 44,2 тыс. руб.

Влада Шипилова

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