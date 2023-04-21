В Анапе риелтор обвиняется в хищении недвижимости стоимостью 245 млн рублей

Анапский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в продаже чужой недвижимости по подложным документам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. От действий злоумышленницы пострадали 24 человека, ущерб составил 245 млн руб.

По данным следствия, 42-летняя жительница города Анапы, имеющая опыт работы по операциям с недвижимым имуществом, реализовывала криминальные схемы продажи домов, квартир и участков от имени их владельцев. В частности, женщина подделывала подписи в договорах купли-продажи, а также под предлогом получения кадастрового вычета убеждала потерпевших совершать сделки, а затем оформляла недвижимость на аффилированных лиц. В отношении подсудимой действует мера пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») – лишение свободы на срок 10 лет.

Анна Перова, Краснодар