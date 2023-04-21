На Кубани и в Адыгее с начала года оформили ипотеку на 47 млрд рублей

С января по март включительно в Краснодарском крае и Адыгее оформили ипотечные кредиты на 47 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Средний размер полученного на Кубани кредита составил 4,1 млн руб., в Адыгее — 3,1 млн руб. Объем ипотечного портфеля банка в этих двух регионах на 1 апреля превысил 369 млрд руб. Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко отметила, что Кубань и Адыгея традиционно входят во все федеральные рейтинги по востребованности ипотеки и динамике роста спроса на недвижимость. Его причинами являются благоприятный климат, большое количество новостроек и общий быстрый рост южной экономики.

«Среди трендов последних месяцев на рынке ипотеки отмечу динамично растущий спрос на все льготные программы, смещение спроса в ИЖС и апартаменты в курортных зонах, а также рост числа онлайн-сделок с клиентами из других регионов России как на первичном, так и на вторичном рынке»,— отметила Татьяна Сергиенко.

Она также подчеркнула, что на Кубани и в Адыгее уже востребована запущенная для физлиц с 6 апреля ипотека на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке под залог этой недвижимости. По словам эксперта, многие малые предприниматели готовы купить в собственность салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы и учебные центры, которые сейчас арендуют.

Татьяна Ручкина

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