Бывший координатор пермского штаба Навального остался в реестре иностранных агентов

Экс-руководитель пермского штаба Алексея Навального («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Сергей Ухов не смог добиться исключения из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката господина Ухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Минюст РФ включил Сергея Ухова в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Господин Ухов заявил тогда «Ъ-Прикамье», что не согласен с данным решением и планирует оспаривать его в суде: «Сейчас внесение в список иноагентов можно считать знаком отличия, но, тем не менее, я с решением не согласен. Постараюсь обжаловать».