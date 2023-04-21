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обновлено 12:36

Бывший координатор пермского штаба Навального остался в реестре иностранных агентов

Экс-руководитель пермского штаба Алексея Навального («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Сергей Ухов не смог добиться исключения из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката господина Ухова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Минюст РФ включил Сергея Ухова в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Господин Ухов заявил тогда «Ъ-Прикамье», что не согласен с данным решением и планирует оспаривать его в суде: «Сейчас внесение в список иноагентов можно считать знаком отличия, но, тем не менее, я с решением не согласен. Постараюсь обжаловать».

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