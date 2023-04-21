Житель Краснодара осужден за серию мошенничество с дорогостоящими гаджетами

Ленинский суд Краснодара признал местного жителя Аршавира Дарбиняна виновным в семи эпизодах мошенничества при продаже и ремонте гаджетов iPhone, iPad и AppleMacBook, подсудимому назначено наказание в виде условного срока лишения свободы, информация размещена на сайте суда. Ущерб потерпевшим превысил 1 млн руб.

Суд установил, что Аршавир Дарбинян снимал помещение в Краснодаре под сервисный центр iCare по обслуживанию смартфонов, планшетов и ноутбуков. Через своих клиентов мастер распространял информацию о том, что у него якобы есть возможность приобрести гаджеты в Европе по выгодным ценам. Получив аванс, Аршавир Дарбинян какое-то время вел переговоры с каждым из покупателей, объясняя, что поставка товара задерживается, а затем переставал выходить на связь. Кроме того, мастер взял на ремонт несколько дорогостоящих устройств, затем сообщил владельцам, что гаджеты якобы направлены в Москву для гарантийного ремонта, а после этого скрылся, прекратив работу сервисного центра. В судебном заседании подсудимый Дарбинян полностью признал вину и раскаялся. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Анна Перова, Краснодар