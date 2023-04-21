В Башкирии многодетная семья заселилась в квартиру, которую незаконно занимала чиновница

В результате представления прокуратуры Балтачевского района в адрес главы Старобалтачевского сельсовета Илгиза Рахимзянова многодетная семья получила жилье, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в результате пожара в октябре прошлого года квартира женщины, воспитывающей троих детей, сгорела. «Несмотря на то, что многодетная семья осталась без единственного жилья и состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, администрация сельского поселения не обеспечила их квартирой», говорится в сообщении.

При этом в муниципальном доме без оформления договора социального найма проживала сотрудница районной администрации, которая не имела статуса нуждающейся. По результатам рассмотрения представления чиновница была выселена, а многодетная семья заселилась в квартиру, отметили в прокуратуре.

Влада Шипилова

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