В Перми закрывают движение трамваев на улице Карпинского

В Перми с 1 мая временно ограничат движение трамваев по улице Карпинского. Это вызвано строительными работами на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой. Возобновить движение планируется летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как сообщает пресс-служба мэрии, для компенсации трамвайного сообщения временно вводятся дополнительные рейсы автобусов маршрута №3 с литерой «К», а также будет увеличено количество автобусов на маршрутах №13 и 40.

Автобусы №3К будут курсировать на участке от остановки «Улица Стахановская» до ЦУМа по улицам Стахановской, Карпинского, Столбовой, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Ленина, Комсомольскому проспекту. Трамвайные маршруты №2 и 12 будут курсировать только в пределах Индустриального района. Конечной остановкой станет «Стахановское кольцо».

Трамвайный маршрут №11 будет следовать сообщением «Микрорайон Висим — станция Пермь II» по улице Революции.

Пассажиры могут также воспользоваться автобусами маршрутов №11, 13, 27 и 62. Благодаря их движению по выделенной полосе у горожан появится возможность избежать заторов на выездах из Индустриального района.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн доступно на сайте gortransperm.ru.