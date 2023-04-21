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«Океану» насчитали лишнее

При строительстве Всероссийского детского центра выявлены злоупотребления на 28 млн рублей

В Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления капитального строительства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения ВДЦ «Океан» Владимира Подложнюка. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурант уголовного дела настаивает на невиновности.

Всероссийский детский центр «Океан»

Всероссийский детский центр «Океан»

Фото: ВДЦ «Океан»

Всероссийский детский центр «Океан»

Фото: ВДЦ «Океан»

По версии следствия, в ноябре 2017 года федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением ВДЦ «Океан» был заключен контракт с юридическим лицом на сумму свыше 2,1 млрд руб. на строительство комплекса зданий. Уже в августе следующего года подрядчик поставил вопрос об увеличении стоимости работ путем изменения «индексов и коэффициентов, применяемых при расчетах».

«Обвиняемый в период с августа 2018 по ноябрь 2020 года пошел навстречу подрядной организации и незаконно обеспечил подготовку необходимой документации. В результате стоимость работ была незаконно увеличена на общую сумму свыше 28 млн руб. Объект до настоящего времени не достроен»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. В управлении СКР по Приморью уточнили, что речь идет о строительстве комплекса зданий круглогодичной дружины «Галактика».

Материалы уголовного дела будут рассмотрены Советским райсудом Владивостока. Прокуратура также предъявила к Владимиру Подложнюку иск о взыскании с него в доход государства более 28 млн руб. причиненного ущерба.

Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, Владимир Подложнюк вину не признает.

Всероссийский детский центр «Океан» находится в пригороде Владивостока на морском побережье. Работает с 1983 года. Ежегодно принимает около 20 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Строительство комплекса зданий круглогодичной дружины «Галактика» началось в ноябре 2017 года «торжественной церемонией закладки капсулы времени». «В состав дружины войдут жилой комплекс на 500 мест, в том числе 100 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья, столовая, киноконцертный и спортивный залы, школа на 20 классов, физкультурно-оздоровительный комплекс, современный медицинский центр, дом детского творчества и сезонный амфитеатр»,— сообщается на сайте ВДЦ «Океан». «Для реализации больших планов необходимо время. Строительство комплекса зданий уже началось»,— заявлял в феврале 2018 года Владимир Подложнюк.

Стоит отметить, что в период с 2015 по 2020 год директором ВДЦ «Океан» являлся Андрей Базилевский. В настоящее время он работает членом Совета федерации от правительства Хабаровского края.

Алексей Чернышев, Владивосток

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