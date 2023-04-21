Фестиваль науки, кулинарные мастер-классы и «Высший слот»

В столице Удмуртии в предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, жителей и гостей города ждет фестиваль, куда приедут популяризаторы науки с тренингами и лекциями, а также Stand up и кулинарные мастер-классы по десертам. На сценах покажут классические пьесы и премьеру спектакля, в визуал которого легли графические карточки с языком, искусственно созданном нейросетью. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие покажут спектакли?

Государственный русский драматический театр Удмуртии в субботу, 22 апреля, в 18:30 покажет несказку «Голый король» (16+). Пьеса расскажет о людской слепоте и о том, как очевидные вещи переворачиваются, принимаются за что-то другое. Первый акт происходит в Fashion-пространстве, где располагаются дорогие бутики. Во втором акте принцесса попадает совсем в другое государство. Стоимость билетов начинается от 660 руб.

Центр современной драматургии и режиссуры 22 апреля в 19:00 покажет спектакль «Высший слот» (16+). Театр Les Partisans представляет первую премьеру нового года — научно-фантастический триллер о Нейронной революции, начавшейся с Восстания курьеров службы доставки по пьесе Екатерины Августеняк. В основу визуального стиля спектакля легла концептуальная работа Максима Мезенцева и Андрея Рылова «Манифест» — графические карточки с предложениями на новом языке, искусственно созданном нейросетью. Стоимость билетов начинается от 330 руб.

22 и 23 апреля в 19:00 документальный театр «Симбиоз» показывает спектакль «Жажда» (18+) на основе реальных историй ижевчан, ставших заложниками собственных зависимостей. Это спектакль о людях, которые очень сильно хотят справиться со своей болью. Он ставит под сомнение общепринятую картину мира и открывает занавес табуированных тем. Место проведения — бар «Вите надо выпить», стоимость билетов — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Какие пройдут мастер-классы?

В субботу, 22 апреля, кулинарная студия «Концепт» в 14:00 проведет детский кулинарный мастер-класс от Братьев Кононовых «День пряника» (6+). Гостям предложат сделать пряник с повидлом на печатной доске, а также научат разрисовке айсингом. Стоимость — 990 руб. с человека.

22 апреля в 10:30 школа «Колокол» проведет занятия по гончарному мастерству (6+). Первым пройдет мастер-класс по созданию тарелки в форме мордочки, стоимость — 1 тыс. руб. Позднее, в 11:00, гостей ждут на мастер-класс по созданию деткой пиалы или вазы на гончарном круге. Последний мастер-класс пройдет в 13:00, гостям предложат создать тарелку-лист. Стоимость — 1,3 тыс. руб.

23 апреля, в воскресенье, кулинарная студия «Концепт» проведет мастер-класс по десертам (6+). Участников научат делать капкейки, вишневый чизкейк и трайфл с белым шоколадом. Начало в 14:00, а стоимость мероприятия — 1,7 тыс. руб.

С 21 по 23 апреля в Музее Ижевска состоятся дизайн-практики под руководством экспертов российского уровня (18+). Участникам предложат разработать новый сувенир, который привлечет внимание к проблеме сохранения культурного и исторического наследия Ижевска. Новый сувенир станет подарком для туристов. Работы будут вестись под началом дизайнера, арт-директора и совладельца агентства Suprematika Вовы Лифанова, а лучшие участники «Реформы» получат два места на стажировку в креативном агентстве «13 этаж». Для участия необходима регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

На что посмотреть и кого послушать?

В субботу, 22 апреля, в 19:00 в Театре юного зрителя в столице Удмуртии клуб Pro tango отпразднует 6-летие танцевально-музыкальным квартирником (6+). Зрителей ждет выступление исполнителей аргентинского танго Артема Тимина и Ивана Таланина, а также истории о музыке и оркестрах. Стоимость билетов начинается от 700 руб.

Информационный центр по атомной энергии Ижевска в выходные, 22 и 23 апреля, проведет фестиваль науки «Кстати» (6+). Гостей ждет марафон научно-популярных лекций, тренинги, музыкальные ток-шоу, экскурсии и интеллектуальные игры. На фестиваль приедут натуралист, популяризатор эволюционной биологии Евгения Тимонова, психолог Анна Макарчук и руководитель направления машинного обучения «Гринатом» Яхья Ибрагимов. Вход свободный.

23 апреля, в воскресенье, в 19:30 в караоке-баре «Огни» со Stand up выступят комики из Чайковского (18+). Зрителей ждет юмор об абсурдных ситуациях, необычные рассуждения и шутки, которых точно не слышали. Стоимость билетов начинается от 300 руб.

Куда сходить с детьми?

В субботу, 22 апреля, в парке Горького в 12:00 начнется Концерт духового оркестра (6+). Кроме того, в это время на аллее у Музея Ижевска пройдет ярмарка изделий ручной работы и мастер-класс по браслету из бусин (6+). 23 апреля, в воскресенье, в 12:00 здесь пройдут аналогичные занятия и ярмарка.

Подготовила Софья Лямина