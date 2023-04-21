В Ярославле осужден мошенник, бравший деньги за сдачу экзамена на права

23-летний житель Ярославля осужден по 10 эпизодам мошенничества. Он брал деньги с кандидатов в водители якобы для передачи в виде взяток сотрудникам ГИБДД. Об уголовном деле рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дзержинский районный суд Фото: Дзержинский районный суд

Свои услуги ярославец предлагал с июня по декабрь 2021 года в одном из мессенджеров. Кандидатам в водители он обещал права без фактической сдачи экзамена и собирал с них деньги, которые якобы предназначались в виде взяток сотрудникам ГИБДД.

«В действительности молодой человек не имел реальной возможности организовать содействие со стороны сотрудников ГИБДД, а денежные средства планировал похитить. Таким способом у десяти человек подсудимый похитил от 15 до 37 тысяч рублей. Деньги люди переводили ему на банковский счет»,— пояснили в прокуратуре Ярославской области.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Его рассматривал Дзержинский районный суд. Свою вину подсудимый признал. В итоге суд приговорил 23-летнего ярославца к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов