В Екатеринбурге рассмотрят дело о банкротстве Джессики Рокфеллер

В Арбитражный суд Свердловской области подано заявление о признании банкротом жительницы микрорайона Эльмаш в Екатеринбурге Джессики Рокфеллер, следует из картотеки суда. Сумма исковых требований — 2,7 млн руб. Заявитель не указан, третьим лицом выступает ассоциация арбитражных управляющих «Арсенал».

Ранее Джессика Рокфеллер являлась фигурантом гражданских дел, рассмотренных в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. В 2020 году суд взыскал с нее задолженность по кредитному договору на сумму 294,5 тыс. руб. в пользу Совкомбанка. По другому иску — 1,1 млн руб. в пользу Банка Уралсиб.

Диана Сунагатуллина

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