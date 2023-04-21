Ростехнадзор согласовал завершение реконструкции экспериментальной базы АО «НПЦ «Полюс» в Томске

Сибирское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии объекта АО «НПЦ «Полюс» (Томск) проектным требованиям. Речь идет о реконструкции и техническом перевооружении производственно-технологической и экспериментальной базы ОАО «НПЦ «Полюс» для обеспечения производства космических аппаратов системы ГЛОНАСС, застройщиком которого является АО «НПЦ «Полюс». Ввод в эксплуатацию объекта позволит увеличить производственные мощности по изготовлению приборов для космических аппаратов.

В рамках проектной документации работы выполнены без изменений или замены основных несущих конструкций или влияния на их прочность.

«Управлением выдано заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», - сообщает Сибирское управление Ростехнадзора.

АО «НПЦ «Полюс» - предприятие Госкорпорации «Роскосмос», входящее в состав интегрированной структуры АО «Информационные спутниковые системы».

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Лолита Белова