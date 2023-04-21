В Петербурге нашли мертвым частного детектива в апарт-отеле

Полиция и Следственный комитет Петроградского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства трагедии, произошедшей на улице Академика Павлова. В апарт-отеле нашли тело 51-летнего частного детектива, пишет утром в пятницу, 21 апреля пишет «Фонтанка».

Мужчина заселился туда накануне, здесь же ранее проживала его бывшая супруга – косметолог. По предварительной информации, она скрывалась от своего мужа. Накануне около 21:00 она пыталась войти в номер, после чего ее туда втолкнул экс-супруг. Он связал ее, после чего якобы молча ушел, заперев дверь. Женщина смогла самостоятельно освободиться, перебралась через балкон в соседний номер и обратилась к администратору, который вызвал полицию.

В отеле мужчину нашли после девяти часов. Он лежал на кровати в другом номере, рядом с ним было его ружье. Мужчина был мертв.

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